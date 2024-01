Handicap-le plan d'action fédéral pour l'inclusion dans le secteur public porte ses fruits

Selon le cabinet de la ministre, le travail réalisé avec les présidents des administrations a permis d'aboutir à un plan d'action concret prévoyant notamment des fonctions vacantes réservées pour des travailleurs en situation de handicap par les SPF, des stages rémunérés pouvant aboutir à un emploi fixe; et la possibilité pour les travailleurs en situation de handicap de stages à temps partiel.

Karine Lalieux souhaite encourager les entreprises du secteur privé à saisir également "les opportunités positives liées à l'emploi de personnes en situation de handicap". Dans ce contexte, elle a visité mardi, l'entreprise familiale Sobeltax Rental, à Dampremy, réputée pour son travail d'intégration de travailleurs en situation de handicap dans son personnel.

Selon le cabinet de Mme Lalieux, il s'agit de la première d'une série de visites d'entreprises privées organisées pour encourager l'intégration professionnelle des personnes en situation de handicap dans ce secteur.

Pour lancer la réflexion sur l'emploi de ces personnes dans le privé, la ministre mise sur la concertation et l'échange de bonnes pratiques. Elle réunira prochainement employeurs et travailleurs autour d'un dialogue inclusif pour lever les a priori et forger une politique collaborative.