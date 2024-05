"Il faut des actes": dans Femmes de pouvoir, Saskia Bricmont revient sur son combat pour plus d’égalité

Sa carrière a commencé en 2007. D'abord conseillère communale, Saskia Bricmont a ensuite été promue députée au Parlement européen en 2019. Elle est aujourd’hui tête de liste Ecolo pour les élections européennes. Son investissement dans les causes humaines et sociales, en particulier les droits des femmes, est profondément ancré en elle.

Voici les trois points à retenir de cette rencontre :

• Elle défend la mise en place de règles contraignantes pour une meilleure égalité homme-femme : "Il faut des règles. On voit bien que sur base purement volontaire, on oublie un petit peu que c'est important d'avoir des femmes CEO, des femmes dans les CA, des femmes à tous les niveaux décisionnels et aussi des femmes têtes de liste. (…) Il faut aussi allier les actes à la parole et inspirer en tant que femme politique".

• Les femmes politiques font face à des attaques sexistes et misogynes sur les réseaux sociaux : "Il y a un effet désinhibé des réseaux. Derrière des profils anonymes, il y a beaucoup d'insultes sexistes sur le physique, sur le vêtement, sur la personne plutôt que la personnalité, sur la forme plutôt que le contenu. C'est extrêmement désobligeant. (…) Je crois qu'il faut sanctionner quelque part les comportements, les propos sexistes ou autres en ligne comme ils le seraient dans la vraie vie".