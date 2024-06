"Même constat, mais pas le même remède": MR et syndicats parviendront-ils à s'entendre sur l'emploi?

"J'espère que les syndicats seront des acteurs de changement pour la Wallonie et non des éléments bloquants", a affirmé lundi, le président du MR, Georges-Louis Bouchez, au terme d'une rencontre au parlement wallon avec les représentants des travailleurs.

Après le monde patronal, ce sont les syndicats qui ont rencontré, ce lundi matin, Georges-Louis Bouchez et Maxime Prévot, les présidents du MR et des Engagés, dans le cadre de leurs consultations de la société civile.

"Notre priorité, ce sont des emplois de qualité", leur a répété Jean-François Tamellini, le secrétaire général de la FGTB wallonne. "Si on veut sortir de la précarité, il faut des emplois de qualité. Or, nous craignons au contraire une précarisation. On craint que la dynamique enclenchée soit de sanction, de tirer vers le bas. Nous examinerons la déclaration de politique régionale (DPR) et les mesures concrètes qu'elle comprendra", a-t-il ajouté.