Il n'y a pas que les grands partis en Belgique: qui sont les petits noms qui participent aussi au scrutin du 6 juin?

Pour les petits partis aussi, la campagne électorale bat son plein. Ces formations politiques, moins connues, moins médiatisées aussi que les grands partis ; portent des projets très variés. Même s’ils sont lucides sur leurs chances minimes d’obtenir des sièges, ces militants défendent leurs idées et tentent de convaincre leurs concitoyens.

Aux côtés des six grands partis francophones existent d'autres noms moins connus. Volt, BUB, Transparence…Ils sont une petite vingtaine à présenter aussi des listes de candidats en Wallonie et à Bruxelles.

Créé il y a 6 mois, le parti l’Unie est porté essentiellement par de jeunes candidats. Leur ambition est transcender les divisions linguistiques et régionale pour une Belgique unie. "On veut vraiment unifier le sentiment d’être belge, rassembler, moins d’institution", explique Charles De Groot, président du parti L’Unie et Tête de liste à Bruxelles. "Une re-fédéralisation, une simplification de la Belgique."