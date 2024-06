Plus de six Belges sur dix contre le port du voile dans les universités: les questions de laïcité impacteront-elles les élections?

Martin Buxant: Non. C’est vrai qu’il y a une ligne claire de démarcation politique entre la droite et la gauche sur les questions de laïcité, en gros entre le MR et les autres mais de là à projeter des coalitions, il y a un pas qu’on ne peut pas franchir. Et puis, aussi, il y a des nuances…

À six jours des élections, certaines réactions augurent-elles de futurs rapprochements et de coalitions politiques?

Défi, au centre, a toujours fait de la laïcité son cheval de bataille et rejoint donc totalement les libéraux mais, au centre, toujours, Les Engagés, oscillent entre être raccord avec le MR et une tradition de tolérance vis-a-vis des signes religieux, une tradition héritée du PSC et du CdH.

Oui, c’est notre partenaire le centre d’études "Cluster 17" qui vient de réaliser un sondage à ce sujet. À la question de savoir si les Belges sont pour l’interdiction du port du voile dans les universités, 61% des personnes interrogées répondent "oui" et 39% répondent "non". Il y a donc en Belgique une large majorité pour une interdiction du voile dans les établissements scolaires supérieurs et les universités..

Si on détaille, on constate que seules deux catégories d’électeurs sont opposées à l’interdiction du port du voile à l’université: un groupe qu’on appelle "les multiculturalistes", c’est ceux qu’on appelle des "bobos" et qu’on retrouve chez les écologistes, et un autre groupe, « les révoltés », ce sont des électeurs issus de l’immigration, souvent de confession musulmane, et eux se retrouvent massivement au PTB.

Cette question du port du voile peut-elle donc faire gagner des points électoraux?