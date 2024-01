Jean-Marc Nollet insiste pour augmenter les bas et moyens salaires de 300 euros net par mois: voici sa proposition

Jean-Marc Nollet était l’invité de Martin Buxant ce matin à 7h50 sur bel RTL Matin. A quelques mois des élections législatives, le co-président d’Écolo est revenu sur sa proposition de revaloriser les bas et moyens salaires, avec une augmentation pouvant aller jusqu'à 300 euros nets par mois. "Nous allons jusqu’au bout nous battre pour revaloriser les bas et moyens salaires. Une proposition mise sur la table et qui a été bloquée par les libéraux. Cela dépend jusqu’où on va dans les salaires moyens. Cela peut aller jusqu’à 4000-4500 euros par mois, dit Jean-Marc Nollet. Mais pour les plus bas salaires, pour ceux qui sont proches du salaire minimum, cela peut aller jusqu’à 300 euros nets d’augmentation par mois. On peut penser aux ouvriers, aux aides familiales, aux aides ménagères, aux puéricultrices, aux coiffeurs, aux travailleurs dans les bars. Ces métiers extrêmement importants, qui pendant la crise du Covid, ont été mis en exergue, mais n’ont pas reçu l’augmentation salariale."

Combien cette augmentation des salaires va-t-elle coûter à la collectivité ? Le co-président d’Écolo répond: "Cela peut coûter 2, 3 ou 4 milliards, en fonction d’où on met la barre. La manière de les financer doit être juste. Il y a une grosse difficulté, car le travail est trop taxé. À l’inverse, le capital ne l’est pas assez. Nous avons des propositions dans notre programme qui rejoignent ce que le ministre des Finances avait mis sur la table. En Belgique, nous ne taxons pas les plus-values boursières. Il y a aussi des marges extrêmement importantes dans la lutte contre la fraude fiscale."