Joëlle Milquet visée par une demande de levée d'immunité: l'ex-présidente du cdH s'étonne

L'ancienne ministre et ex-présidente du cdH (devenu "Les Engagés"), Joëlle Milquet, a exprimé mercredi "son étonnement" face à la révélation par la presse d'une possible demande de levée d'immunité à La Chambre la concernant, à propos des règles applicables aux collaborateurs de cabinet dans une affaire remontant à dix ans.

Mme Milquet rappelle mercredi que cette instruction porte sur la contestation des règles applicables aux collaborateurs de son ancien cabinet et non sur des emplois fictifs.

Cela fait dix ans qu'un dossier pour prise illégale d'intérêt est pendant à l'encontre de Mme Milquet. L'ex-présidente du cdH est soupçonnée d'avoir engagé des collaborateurs dans son cabinet, lorsqu'elle était ministre fédérale de l'Intérieur et vice-Première ministre, pour les affecter à des tâches liées à sa campagne électorale, ce qu'elle conteste. En 2015, elle avait été inculpée et contrainte de démissionner de son nouveau poste de ministre de l'Éducation à la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Selon l'ex-ministre, la procédure d'instruction porte sur la contestation des règles applicables aux collaborateurs de cabinet. "Le dossier ne porte que sur un problème juridique d'interprétation entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif concernant le type de règles spécifiques et dérogatoires applicables aux cabinets et aux collaborateurs (engagements, heures de travail, congés, missions de type politique)", ajoute le communiqué.

"Un délai qui a dépassé le délai raisonnable"

L'ancienne présidente du cdH s'étonne aussi du "timing partial" choisi par le parquet pour déposer une demande de levée d'immunité, alors que, selon elle, l'instruction "totalement infondée dans ses griefs" date de plus de dix ans, est interminable du fait des autorités judiciaires (et non d'elle-même), "aussi démesurée que partiale et menée dans un délai qui a dépassé le délai raisonnable". Le dossier n'a en outre connu aucune avancée depuis huit mois, souligne-t-elle.

Mme Milquet note encore que les élections sont prévues dans trois mois (le 9 juin, NDLR) - "soit la 3e élection depuis le début de l'enquête initiée aussi étrangement durant la pré-campagne 2014 sur la base d'un seul article de presse" - et que la Chambre arrive en fin de législature.

Elle s'étonne enfin du fait que la demande est introduite alors que le dossier à l'instruction n'est pas complet, ajoutant qu'aucune demande de levée d'immunité ne peut être examinée par un Parlement pour le moment, selon la jurisprudence des commissions des poursuites, tant que des devoirs complémentaires n'ont pas été exécutés.

Cet élément risque, selon l'ex-ministre, de devoir reporter l'examen éventuel de la demande à la prochaine législature et devait pourtant selon les dires mêmes du parquet à son avocat (Me Adrien Masset, NDLR) en juillet empêcher tout dépôt de la demande avant l'exécution de ces devoirs. "Cette soudaine précipitation plus que curieuse en fin de charge du Procureur et du Parlement et avant qu'un nouveau Procureur ne puisse analyser le dossier permet en fait d'interrompre les délais de prescription d'un dossier pourtant incomplet", poursuit le communiqué.

Mme Milquet souhaite, enfin, "après avoir subi plus d'une dizaine de violations du secret de l'instruction jamais poursuivies par le parquet, que le principe de la présomption d'innocence de ses collaborateurs ou d'elle-même soit enfin respecté et que ce dossier puisse être instruit et jugé exclusivement dans les instances compétentes, dans la sérénité, avec impartialité et confidentialité. D'autant plus qu'elle n'exerce plus volontairement de mandat politique depuis 2019 pour se consacrer à l'assistance démocratique en Afrique au niveau européen et n'est pas candidate aux élections", conclut son communiqué.