Khattabi et Van der Straeten veulent interdire l'exportation d'essence toxique

Selon Zakia Khattabi, des carburants toxiques quittent la Belgique pour rejoindre l'Afrique "depuis trop longtemps" et sont à l'origine d'une mauvaise qualité de l'air dans des pays comme le Ghana, le Nigeria et le Cameroun. Ces produits sont également cancérigènes, souligne la ministre Ecolo. "Depuis l'interdiction des exportations instaurée aux Pays-Bas en avril dernier, le risque est grand de voir le commerce se déplacer encore plus vers la Belgique", ajoute-t-elle.

Tinne Van der Straeten appuie l'initiative pour mettre un terme à l'exportation de carburants toxiques vers des pays tiers. "Comme les compagnies pétrolières concernées n'assument pas elles-mêmes cette responsabilité, nous sommes contraints d'introduire un contrôle de la qualité des carburants exportés par arrêté royal", explique-t-elle. "Il ne peut y avoir deux poids deux mesures lorsqu'il s'agit de produits polluants et dangereux pour la santé."