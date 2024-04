La Belgique achète 23 immeubles de bureaux à la Commission européenne

L'État belge, par l'intermédiaire de la Société Fédérale de Participations et d'Investissement (SFPIM), a acheté 23 immeubles de bureaux bruxellois à la Commission européenne, a-t-il annoncé lundi. Le fonds belge Cityforward, créé par la SFPIM et Ethias, convertira 21 de ces immeubles du quartier européen, soit 300.000 mètres carrés, en bureaux durables (70%), commerces, équipements publics et logements (30%). Ces derniers permettront de doubler, à terme, le nombre de familles au cœur du quartier européen.