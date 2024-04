La Belgique convoque l'ambassadeur d'Iran

"Cette attaque constitue une escalade sans précédent et un risque d'embrasement pour toute la région. Nous la condamnons dans les termes les plus fermes", a déclaré la ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, dans un communiqué. "Cette attaque met en danger la stabilité régionale et la population, et nous éloigne encore plus de la paix. J'appelle toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue."

À la demande de la ministre, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en Belgique, Seyed Mohammad Ali Robatjazi, a été convoqué au SPF Affaires étrangères.