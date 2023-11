La Belgique investit 100 millions dans l'avenir du nucléaire: "Ça coûtera nettement moins cher"

Alors que le débat sur le maintien ou non des centrales nucléaires fait rage depuis des années. L'an dernier, la Belgique a investi 100 millions d'euros dans l'énergie nucléaire de demain. Cette semaine, le pays est entré dans un consortium qui a pour but de développer ce que l'on appelle les SMR, ce sont des petits réacteurs modulaires, considérés comme plus sûrs et qui produisent moins de déchets.

SMR signifie "small modular reactor". En français, un "petit réacteur modulable". En soi, ça n'est pas neuf, ils sont déjà utilisés dans les porte-avions ou dans les sous-marins à propulsion nucléaire et ils pourraient bien remplacer un jour les centrales actuelles.

Aujourd'hui, un réacteur, c'est un bâtiment de 60 mètres de haut et 40 mètres de diamètre. Un SMR, c'est trois fois moins haut et beaucoup plus fin, 20 mètres de hauteur pour 5 mètres de diamètre, et donc plus pratique à produire et à installer.