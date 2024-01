La CGSP Cheminots dépose un préavis pour une grève de trois jours sur le rail

D'après l'organisation syndicale, le dialogue social se délite et "ne se limite plus qu'à un échange d'informations sur les décisions déjà prises par la direction".

Le syndicat se dit foncièrement opposé à "toutes les initiatives visant uniquement les énièmes mesures d'amélioration de la productivité et les réductions d'effectifs" parmi le personnel qui "fait la vraie différence pour les passagers chaque jour et chaque nuit".

La CGSP Cheminots exige de "geler" les nouvelles mesures de productivité et les réorganisations "au détriment des cheminots et des passagers". Elle souhaite également que la direction garantisse l'emploi et le recrutement statuaire proactif en fonction de la fourniture de services réalisables et de qualité aux voyageurs. Cette double exigence constituerait une condition préalable à la suspension du préavis déposé aujourd'hui, a concédé le président du syndicat.