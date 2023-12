La Chambre valide la réorganisation de l'évaluation de l'incapacité de travail

Le projet de loi adopté jeudi porte donc sur le processus d'évaluation de l'incapacité et consacre son volet pluridisciplinaire. Le texte clarifie aussi la répartition des tâches et les compétences du médecin-conseil et de l'équipe multidisciplinaire. Mettre fin à l'incapacité de travail restera par contre bien du ressort décisionnel exclusif du médecin-conseil.

Le texte a été adopté par la majorité, le Vlaams Belang et DéFI. Le PTB, la N-VA et Les Engagés se sont abstenus.

La discussion générale s'était tenue lors de la séance plénière de la semaine dernière, mais le vote avait été reporté, faute de quorum au sein de la majorité.