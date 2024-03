La communauté germanophone pourrait quitter la province de Liège: "Nous souhaitons reprendre les compétences provinciales"

Choisir plus d'autonomie en se séparant de la province de Liège, c'est la résolution que prévoit la communauté germanophone. En effet, si la nouvelle réforme de l'État accorde davantage de compétences aux entités fédérées, la communauté se séparera de la province.

Pour ou contre, les habitants de la communauté germanophone sont plutôt mitigés : "Personnellement, oui, je trouve qu'il y a double emploi", "On était toujours à la province de Liège, pourquoi changer ?", "Il y a des inconvénients et des avantages. Maintenant, ce que je trouve malheureux, c'est qu'on est en Belgique et qu'on n'est pas tous égaux".