La Flandre débloque 1,5 million d'euros pour un centre de santé mentale à Lviv, en Ukraine

Unbroken, un nouveau centre national de réhabilitation, a été créé à Lviv. Il vise à fournir des soins médicaux aux dizaines de milliers de personnes blessées lors de la guerre et à les aider à se réintégrer dans la société ukrainienne.

Le million et demi d'euros servira à y construire un centre de santé mentale et d'ainsi soutenir ce pôle humanitaire dans l'ouest de l'Ukraine. Le bâtiment devrait être prêt à être utilisé au début 2025 et comptera 40 lits d'hôpital. Il pourra traiter jusqu'à 1.000 patients par an.