La Fondation contre le cancer encourage l'abandon du tabac en mai avec le "Buddy Deal"

La Fondation contre le cancer lance en mai la deuxième édition de "Buddy Deal", une campagne encourageant les fumeurs à abandonner le tabagisme avec l'aide d'un ami. Pendant un mois, le fumeur s'engage à renoncer au tabac et, si le défi est réussi, il bénéficie d'une contrepartie convenue avec son "buddy" (ami).

En un mois d'abandon de la cigarette, plusieurs effets positifs se font déjà sentir, selon la Fondation. Une amélioration du goût et de l'odorat ainsi qu'un souffle plus libre sont déjà observables quelques jours après l'arrêt du tabac.

"Cette aide peut faire la différence : en effet, il est établi qu'un mois d'arrêt du tabac multiplie par 5 le taux de réussite, et de nombreux ex-fumeurs affirment qu'ils n'y seraient jamais parvenus sans le soutien d'un proche", souligne la Fondation contre le cancer.

Deux nouveautés accompagnent cette deuxième édition: un calendrier du mois de mai avec un conseil par jour pour soutenir les participants et l'organisation d'un webinaire le 18 avril afin de faire le point sur l'importance du sevrage, et les différents moyens proposés pour y arriver.

La Fondation contre le cancer rappelle que le tabagisme est la cause de près d'un cancer sur cinq ainsi que de maladies cardiovasculaires. Chaque année, en Belgique, environ 15.000 fumeurs meurent prématurément des suites de leur tabagisme. Leur qualité de vie peut en outre être très altérée par leur dépendance. En Belgique, près d'un Belge sur cinq est encore dépendant à la nicotine.

Les participants peuvent s'inscrire avec leur buddy via le site web buddydeal.be entre le 1er et le 30 avril. Après leur inscription, ils recevront par e-mail de précieux conseils pour atteindre leur objectif et persévérer jusqu'au bout.