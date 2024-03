La Fugea dénonce l'allégement de la circulaire relative aux permis pour le photovoltaïque

La Fédération unie de groupements d'éleveurs et d'agriculteurs (Fugea) a dénoncé jeudi dans un communiqué l'allégement de la circulaire relative aux permis pour le photovoltaïque. Celle-ci s'inquiète, entre autres, "des conséquences de cette décision qui risque de renforcer la crise du foncier en Wallonie".

Le 14 mars dernier, le ministre wallon de l'Agriculture, Willy Borsus, a annoncé par courrier qu'il avait allégé la circulaire relative aux permis pour le photovoltaïque, dont la Fugea a obtenu une copie, ouvrant la porte aux projets "agrivoltaïques" sous certaines conditions. L'outil d'aide à la décision avait été édité en janvier 2022.

La fédération déplore ce changement de position. Selon elle, l'agrivoltaïsme, une technique qui associe l'exploitation agricole et la production d'électricité photovoltaïque, a des répercussions négatives sur le secteur agricole, et plus spécifiquement sur l'accès au foncier.