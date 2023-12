La ministre Céline Tellier tête de liste régionale Ecolo en Brabant wallon

C'est la première fois que Mme Tellier, affaiblie ces dernières semaines par une controverse sur les polluants PFAS, se confronte aux urnes, après son entrée en politique en septembre 2019 pour monter au gouvernement Di Rupo. Dans un communiqué, son parti met en avant son expérience ministérielle et son bilan: "plantation de 1.200.000 arbres et 3.000 km de haies déjà, végétalisation des villes, création des deux premiers parcs nationaux, fin des usines à chiots, relocalisation alimentaire, etc."

Le député wallon Laurent Heyvaert suit à la 2e place effective.