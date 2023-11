La ministre de l'Intérieur du Royaume-Uni, Suella Braverman, limogée

"Aujourd'hui, Rishi Sunak renforce son équipe gouvernementale pour mettre en oeuvre des décisions à long terme pour un meilleur futur", a indiqué le parti conservateur au pouvoir sur X (ex-Twitter).

Un tel remaniement est attendu depuis des semaines alors que le Premier ministre, à Downing Street depuis un peu plus d'un an, cherche à se relancer et à se préparer aux élections législatives prévues l'année prochaine et au plus tard en 2025.