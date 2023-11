La multiplication des attestations inquiète les notaires

La fédération des notaires (Fednot) a préparé un Mémorandum dans lequel elle formule 67 propositions politiques concrètes pour les niveaux de pouvoir régional, fédéral et européen, en vue des élections 2024, fait-elle savoir mercredi. La prolifération des certificats et attestations et le manque d'accessibilité des administrations sont les principales préoccupations des notaires, selon la Fednot.