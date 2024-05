Des citoyens pro-palestiniens bloquent l'ambassade israélienne à Uccle: "La Belgique doit cesser de collaborer avec Israël"

Une quarantaine de citoyens pro-palestiniens ont bloqué l'accès à l'ambassade israélienne à Bruxelles mardi. Les manifestants exigent que le gouvernement fédéral coupe les liens politiques, diplomatiques et économiques avec Israël et prenne des mesures concrètes pour parvenir à un cessez-le-feu au Moyen-Orient, a constaté Belga sur place. La police était présente en nombre avec des combis, des voitures et des canons à eau.

Les activistes ont bloqué l'accès à la rue dans laquelle se trouve l'ambassade israélienne autour de 16h30 en érigeant un mur. L'action s'est déroulée à l'occasion de la commémoration de la Nakba ou la "Catastrophe" du 14 mai 1948. "C'est le jour où plus de 70% des territoires palestiniens ont été repris par l'Etat colonial d'Israël", déclare Marie, militante du collectif.