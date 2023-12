La population bruxelloise en forte hausse en 2022 mais l'exode régional se poursuit

En 2022, la Région bruxelloise a renoué avec une forte croissance démographique, inédite depuis le boom démographique de la période 2007-2012, enregistrant 18.538 habitants de plus, soit +1,52 %, ressort-il du Focus 61 de l'Institut Bruxellois de la Statistique et de l'Analyse (IBSA).

Ce chiffre particulièrement élevé s'explique par l'arrivée importante de réfugiés ukrainiens qui bénéficient de la protection temporaire, mécanisme enclenché par l'Union européenne après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les Ukrainiens vivant en Région bruxelloise au 1er janvier 2023 sont plus de cinq fois plus nombreux qu'un an auparavant. Il s'agit surtout de femmes (61%), principalement entre 20 et 39 ans, ainsi que d'enfants.

Cette hausse de la population ne va pas de pair avec celle de la natalité qui a diminué pour la huitième année consécutive en Région bruxelloise (-1.000 naissances) par rapport à 2021. Toutefois, malgré cette diminution, le nombre de naissances (14.744) dépasse toujours largement le nombre de décès (8.914) à Bruxelles, contrairement à ce qui se passe en Flandre et en Wallonie.

Enfin, la Région bruxelloise continue de perdre de nombreux habitants vis-à-vis des deux autres Régions, par le jeu des migrations internes.