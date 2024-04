La prison de Hoogstraten fermera dès l'ouverture d'une nouvelle prison à Anvers

"Nous comprenons que cette décision suscite de l'incertitude et des inquiétudes pour le personnel", a indiqué le SPF Justice. "Évidemment, aucun emploi ne sera perdu. Les employés de la prison de Hoogstraten pourront travailler dans un autre établissement."

La fermeture de la prison de Hoogstraten est due à la vétusté du bâtiment et aux coûts de rénovation excessifs. Pour compenser la perte de places, le conseil des ministres a décidé de maintenir l'actuelle prison anversoise ouverte, avec une capacité limitée, et d'augmenter la capacité du centre pénitentiaire agricole de Ruiselede de 35 places, pour atteindre un total de 145 places.

Eddy De Smedt du VSOA, pendant flamand du SLFP, a réagi mardi avec surprise à l'annonce de la fermeture de la prison de Hoogstraten. Selon le syndicaliste, cette décision n'est pas "une bonne chose". "Les options proposées pour compenser la perte de places ne seront pas suffisantes. L'actuelle prison d'Anvers est complètement pourrie et usée, ce qui signifie qu'une rénovation en profondeur est d'abord nécessaire pour pouvoir jouir de cette capacité à court terme. De plus, à notre connaissance, il n'y a pas encore eu d'accord du gouvernement pour maintenir la prison anversoise ouverte plus longtemps."

Selon M. De Smedt, le personnel du centre pénitentiaire de Hoogstraten est "déçu" par l'annonce de la fermeture, "surtout parce que la prison allait être rénovée". Les syndicats vont maintenant se réunir pour déterminer la suite des événements.