La Région bruxelloise se dote d'un inventaire légal de son patrimoine immobilier

Plus de 40.000 biens - dont plus de 4.000 sont issus de l'inventaire du patrimoine architectural 1939-1999 - et 3.000 arbres sont désormais inscrits à l'inventaire du patrimoine immobilier de la Région de Bruxelles-Capitale, a annoncé lundi Ans Persoons, la secrétaire d'État bruxelloise à l'Urbanisme et au Patrimoine, après l'adoption par le gouvernement régional de différents arrêtés.