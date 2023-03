La Région bruxelloise simplifie ses règles en matière d'accès à la profession

La réforme vise à faciliter la création d'entreprises, de renforcer l'entrepreneuriat comme vecteur d'émancipation et d'intégration, créer des conditions plus équitables pour les candidats entrepreneurs bruxellois, et renforcer la position de la Région comme hub entrepreneurial.

La réforme se décline en trois volets: la suppression complète des connaissances de gestion de base, qui conditionne actuellement pour les Bruxellois l'accès au statut d'indépendant: la suppression des compétences professionnelles relatives à 5 professions règlementées déjà supprimées en Flandre et en Wallonie (pédicure, massage, technicien dentaire, grossiste en viandes-chevillard et dégraisseur teinturier); la simplification des règles relatives à l'exercice des activités ambulantes et foraines.