La réforme du décret paysage validée: "Ça va créer de gros gros problèmes" pour les étudiants

Pour cette dernière, les changements ont été adoptés sans tenir compte des procédures habituelles. "Nous, ce que nous avons fait et ce que nous avons toujours veillé à faire, c'est vraiment de poser les bonnes questions et d'essayer de convaincre par tous les moyens de tout ce qui n'allait pas. Ce texte, il a été adopté sans concertation du secteur, alors qu'il était demandeur, sans consultation du Conseil d'État, alors qu'habituellement pour des réformes d'une telle ampleur, c'est ce que nous faisons au sein des parlements, c'est la responsabilité politique même des parlementaires, et sans les moyens budgétaires suffisants, puisque ça, à aucun moment, nous n'avons été convaincus par les réponses qui ont été apportées. Ça fait quand même énormément de lacunes, sans compter que tous les constitutionnalistes, tous les avocats, tous les profs de droit et tout le secteur nous dit que ça va créer de gros gros problèmes d'instabilité juridique, mais aussi de gros problèmes logistiques, administratifs, et donc potentiellement des difficultés pour les délibérations et les proclamations des étudiants cette année. Mais PS et Ecolo, avec le soutien du PTB, se sont entêtés. C'est le jeu de la démocratie, on peut regretter le résultat, mais moi, je suis une véritable démocrate, je ne peux pas empêcher un vote d'advenir à un moment donné", a-t-elle développé à la sortie de la séance plénière.

Une satisfaction pour le PS

Pour le député PS Martin Casier, par contre, ce vote représente "une satisfaction d'arriver au bout d'un processus démocratique". Il pointe tout de même le regret d'avoir du le faire dans ces conditions, face à un MR qui "a essayé jusqu'au bout de prolonger les débats, de tirer toutes les ficelles du règlement."

Il rajoute que cette réforme du décret paysage "ne change rien." Il résume: "C'est très important de bien entendre qu'il n'y a pas de réforme structurelle du décret paysage, mais que nous offrons à deux catégories d'étudiants une chance supplémentaire pour réussir leur année. Nous offrons aux étudiants qui ont réussi plus de 45 crédits en bachelier la possibilité de tripler. Ils ne réussiront pas, ils resteront en bachelier, mais ils auront une année supplémentaire pour terminer leurs 60 premiers crédits, c'est très important. Et puis à tous les étudiants qui s'étaient inscrits avant 2022, qui étaient dans la phase transitoire, nous leur offrons aussi une année supplémentaire pour s'adapter au décret."