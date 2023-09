La société nivelloise EHP a présenté ses projets au secrétaire d'État Thomas Dermine

Le secrétaire d'État en charge de la politique scientifique Thomas Dermine ainsi que des représentants de Belspo, le département de la politique scientifique fédérale, ont visité lundi l'entreprise EHP, établie depuis plus de 20 ans dans le zoning de Nivelles Sud et active dans le domaine spatial. L'occasion pour les responsables de l'entreprise de présenter leur nouveau bâtiment construit par l'intercommunale InBW, et leurs ambitions qui sont en grande partie tournées vers les États-Unis.

EHP, qui emploie aujourd'hui une centaine de personnes, est une entreprise axée sur le spatial et spécialisée dans trois segments technologiques d'équipement des satellites: les caloducs (qui dissipent la chaleur), les systèmes thermiques ainsi que les systèmes déployables et les bras robotiques.

Le secrétaire d'État Thomas Dermine a pu visiter les ateliers et les nouveaux locaux qui doubleront la surface au sol de l'entreprise pour arriver à 10.000 m2. Ils devraient être entièrement terminés pour la fin de l'année et sont déjà occupés. On y trouve notamment des outils modernisés comme une salle blanche, une grande chambre à vide et divers équipements de test. Ces nouveaux locaux, pour lesquels l'investissement total est d'environ 15 millions d'euros, ont été construits par l'intercommunale inBW dans le cadre d'un partenariat de long terme avec EHP.