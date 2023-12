La Ville de Bruxelles propose un plan de développement durable à l'horizon 2050

La Ville de Bruxelles soumettra à sa population à partir du 13 décembre prochain un nouveau plan communal de développement durable contenant un certain nombre d'objectifs stratégiques à l"'horizon 2050, assortis d'actions à entreprendre. L'enquête publique sera ouverte durant 45 jours.

Pour chaque ambition, plusieurs objectifs stratégiques (en tout 46) et chiffrés (en tout 39) sont formulés, auxquels sont liées des actions concrètes (146).

Le plan s'articule autour de sept ambitions couvrant un éventail de sujets, allant de la lutte contre les îlots de chaleur, l'augmentation de la diversité en offres de logements notamment publics, en passant par la lutte contre l'inoccupation et la protection et la réaffectation intelligente des lieux de fête.

Les Bruxellois(es) ont été impliqué(es) à plusieurs reprises dans l'élaboration de ce plan, depuis 2019, dans un premier temps sur la vie dans chaque quartier et sur les ambitions prioritaires à mettre en œuvre. La "Ville de proximité" et la "Ville qui respire",, chères à la majorité PS-Ecolo-DéFI actuelle ont été présentées comme des ambitions clés. Le processus a pris du retard en raison de la pandémie.

Pour que le plan résiste à l'épreuve du temps, le monitoring et le suivi des actions a fait l'objet d'une attention particulière. Il s'agit d'un plan évolutif qui sera doté d'outils nécessaires pour rester pertinent et être mis en œuvre dans les années à venir.

Le plan identifie aussi sept zones d'intervention prioritaires réparties dans tous les quartiers de la ville où plusieurs objectifs convergent et seront traités en priorité d'ici 2030.

Présentant le plan vendredi à la presse, les principaux chefs de file du collège des bourgmestre et échevins ont annoncé le lancement d'une vaste campagne de communication et une diffusion massive du PCDD dans les rues et en ligne. Le gouvernement bruxellois se prononcera en mai.