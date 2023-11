La Ville de Bruxelles se prépare à lancer une deuxième maille de circulation apaisée

Un peu plus d'un an après le lancement de la maille du Pentagone, au centre de la capitale, la Ville de Bruxelles a annoncé mardi la mise en place d'une deuxième maille des "Quartiers Apaisés", en l'occurrence, à Haren.

Celle-ci sera au centre de cinq mesures de circulation et d'autant de mesures d'accompagnement visant à apaiser le quartier, à rendre les abords d'écoles plus sûrs et à réduire les nuisances liées aux poids lourds, ont expliqué les autorités communales, dans un communiqué.

Rattaché à la Ville au début du siècle dernier, Haren est confronté à de nombreux problèmes de sécurité routière identifiés par les habitants.