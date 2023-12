La Wallonie approuve la sélection des projets pour 770 nouveaux kots sociaux

L'appel avait été lancé en juin dernier. Il visait la création de logements d'intérêt public spécifiquement à destination des étudiants.

"L'objectif principal est d'apporter une première réponse significative et structurelle en matière de logement étudiant d'utilité publique, de logement étudiant financièrement abordable et de qualité en s'appuyant sur l'ensemble des acteurs du logement et partenaires afin de mettre en œuvre le droit au logement", a souligné, dans un communiqué, le ministre régional du Logement, Christophe Collignon.