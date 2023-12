La Wallonie crée 47 nouvelles réserves naturelles

Au cours de la législature, plus de 5.042 ha de nouvelles réserves naturelles ont été reconnus, permettant d'atteindre l'objectif de créer annuellement 1.000 ha de nouvelles aires protégées, s'est félicitée, dans un communiqué, la ministre régionale de l'Environnement, Céline Tellier.

Ce réseau de réserves naturelles et d'espaces protégés permet aux espèces et aux milieux les plus rares et les plus sensibles de se redéployer, a-t-elle rappelé.