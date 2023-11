La Wallonie veut réduire l'utilisation de produits phytopharmaceutiques dans l'agriculture

Ces derniers devront inclure des espèces gourmandes en PPP (pomme de terre, betterave, ...) et être localisés, si possible, sur des zones sensibles (captages, ...), avec pour objectif de diminuer de moitié l'usage de produits phytopharmaceutiques. Le projet démarrera en mars 2024 et s'étalera sur 3 ans.

"La Wallonie soutient déjà activement les exploitations désireuses d'entamer, accélérer ou optimiser leurs démarches de transition. Le développement de ce réseau permettra de renforcer la réduction de l'usage des intrants sur terres wallonnes et d'encourager le partage de savoirs, savoir-faire et bonnes pratiques", a commenté la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier.