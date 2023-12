"L'Agneau mystique" restauré méticuleusement, selon des experts internationaux

Des experts internationaux ont confirmé que la restauration du polyptyque "L'Agneau mystique" des frères Van Eyck a été effectuée méticuleusement, ont rapporté mardi le département flamand de la culture, de la jeunesse et des médias, et l'agence flamande du patrimoine. Ils ont ainsi réfuté les critiques d'autres experts concernant des dommages causés lors de l'enlèvement d'anciennes surpeintures.

Le département et l'agence ont réfuté mardi cette critique dans un communiqué. Ils ont, en outre, demandé une explication à l'Institut royal du patrimoine artistique (IRPA), qui a mené la restauration.

Une professeure émérite de la KU Leuven, Hélène Verougstraete, et un expert de "L'Agneau mystique", Jean-Pierre Coppens, donneront une conférence de presse mercredi pour dénoncer "la restauration désastreuse" de l'œuvre mondialement connue des frères Van Eyck. Selon eux, elle aurait, entre autres, été endommagée par l'enlèvement de surpeintures du seizième siècle.

L'équipe de restaurateurs a fourni un rapport dans lequel elle démontre notamment qu'elle a suivi convenablement toutes les directives relatives au processus décisionnel, documenté tous les processus de traitement et informé tous les acteurs nécessaires par le biais de multiples comités consultatifs, dont Mme Verougstraete, elle-même, faisait partie.

Les restaurateurs de l'IRPA ont enlevé une couche de peinture qui n'était pas d'origine, datant du seizième siècle. Celle-ci recouvrait des dommages plus anciens, mais aussi les couches de peinture originales des frères Van Eyck. Cette décision aurait été prise après recommandation d'une commission internationale composée d'une vingtaine d'experts.

Le département et l'agence ont finalement soumis tous les arguments de l'IRPA à cette commission pour obtenir un avis. Ses membres ont conclu que les affirmations de Mme Verougstraete étaient déformées "par une documentation incomplète et mal interprétée". Ils ont également déclaré que "l'enlèvement des anciennes peintures n'a causé aucun dommage et a même révélé le coup de pinceau original des Van Eyck".