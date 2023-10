L'ambassade a contacté les Belges présents en Israël

L'ambassade belge en Israël a envoyé un message à tous les Belges qui se sont enregistrés dans "Travellers Online" et a également diffusé un message sur ses réseaux sociaux. "Il est demandé aux Belges sur place de ne pas sortir, de suivre les instructions des autorités locales et de suivre la situation via les médias", indiquent les Affaires étrangères samedi. "Notre ambassade, de même que nos services à Bruxelles, restent mobilisés."