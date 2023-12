L'amélioration de la ponctualité des trains prend du temps, reconnaît Gilkinet

Le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet reconnaît que la ponctualité des trains n'est "pas satisfaisante". Il existe de nombreuses causes, "tant internes qu'externes. Nous devons les traiter une par une. J'ai demandé aux deux entreprises publiques, la SNCB et Infrabel, d'en faire une priorité", a-t-il déclaré en réaction aux données d'Infrabel publiées vendredi.

Les chemins de fer "payent le prix des choix de gestion des précédents gouvernements ainsi que le manque d'investissements dans l'infrastructure ferroviaire et le matériel roulant", estime Georges Gilkinet (Ecolo).

Le vice-Premier ministre assure travailler depuis 3 ans à l'amélioration de la situation. "La vision et les plans sont clairs, les moyens nécessaires ont été dégagés et cela va prendre un certain temps avant que les changements ne soient mis en oeuvre, malgré les difficultés auxquelles nous sommes confrontés chaque jour. Mais ce n'est certainement pas le moment de changer de stratégie", a-t-il conclu.