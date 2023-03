Le Conseil d'administration de la SNCB approuve le plan de transport 2023-2026

Le Conseil d'administration de la SNCB a adopté son nouveau plan de transport pour la période 2023-2026. Celui-ci prévoit plus de 2.000 trains supplémentaires par semaine d'ici 2026, indique la société vendredi soir dans un communiqué.

Avec ce nouveau plan de transport, la SNCB devrait atteindre une production annuelle de 89,5 millions de trains-km en 2026, soit une augmentation de 7,4% par rapport au service actuel, souligne l'entreprise qui qualifie son plan de "plus ambitieux" qu'elle ait eu.

Près de 50 trains suburbains circuleront également plus tard les vendredis et samedis en soirée dont 30 trains jusqu'après 01h00 du matin au départ de Bruxelles et Anvers, selon le nouveau plan.