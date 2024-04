Le gouvernement bruxellois demande également un report d'une semaine

Une conférence interministérielle Mobilité consacrée à ce point se tiendra à 18h. En raison de l'état de l'infrastructure encore pire qu'attendu, le tourne à droite qui permet d'entrer sur le Ring vers Waterloo en venant d'Auderghem sera fermé de jour comme de nuit dès mardi.

"On avait préparé ce chantier comme un chantier de nuit, avec un impact difficile mais gérable. Il y a deux semaines, on a appris que l'impact du chantier serait beaucoup plus grave que prévu. C'est un autre chantier", a expliqué Mme Van den Brandt à BX1. "On demande de reculer d'une semaine pour mieux accompagner, pour trouver des déviations intelligentes, pour augmenter les transports en commun, avertir Waze et Google Maps. Pour tout cela, on a besoin d'un peu de temps car l'impact sera très difficile".