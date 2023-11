Le gouvernement fédéral commémorera aussi les soldats congolais le 11 novembre

Pour la première fois, un membre du gouvernement fédéral sera à présent à cette cérémonie devant le monument qui rend hommage aux soldats congolais qui se sont battus en Afrique pour la Belgique.

Pendant la Première Guerre mondiale, les forces congolaises ont expulsé les Allemands du Rwanda et d'Urundi pour prendre Tabora puis Mahenge six mois plus tard. La Belgique a mobilisé 300.000 hommes. Les chercheurs évaluent les pertes humaines à 29.000 morts, dont 1.900 soldats congolais et des milliers de porteurs.