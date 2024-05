Le maintien à jour de la capacité du F-35A aura des retombées économiques en Belgique

Le Conseil des ministres a approuvé vendredi le partenariat stratégique réparti sur quatre contrats qui permettra à la Défense de collaborer avec l'industrie belge et à son expertise nécessaire à la maintenance et au maintien à jour de la capacité intégrale du F-35A pendant toute la durée de vie du F-35A.

Selon la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, l'arrivée d'un système d'armes hypermoderne et complexe comme le F-35A nécessite une maîtrise de technologies très spécifiques dans un cadre de sécurité très strict.

Lors de la conférence de presse qui a suivi la dernière réunion du gouvernement avant les élections, le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) a indiqué que ces futurs contrats représentaient un retour économique de 66 millions d'euros par an, soit 2,7 milliards d'euros sur une période de plus de 40 ans.

La majeure partie de la maintenance des avions F-35A sera effectuée par des techniciens militaires, mais pour certaines tâches, la Défense ne dispose pas des spécialistes, de l'expertise et parfois même de certains outils nécessaires pour mener à bien l'ensemble de la maintenance, de la modernisation et du soutien. Grâce à ces contrats, la Défense s'assure de pouvoir utiliser pleinement et maintenir la capacité intégrale du F-35A pendant toute la durée de vie du système d'arme, a précisé la ministre, dans un communiqué.

Les contrats sont conclus pour quatre domaines spécifiques: les systèmes de gestion informatique; la maintenance des simulateurs; l'ingénierie et le support léger pour les entretiens majeurs, les réparations et les mises à niveau; le soutien à la gestion des systèmes de formation.