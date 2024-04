Le médiateur fédéral appelle à renforcer la confiance, après une année "record"

"Renforcer la confiance". C'est sous ce titre que le médiateur fédéral publie mercredi son rapport d'activités de l'année 2023. "Les citoyens doivent avoir l'assurance que les administrations agissent de façon intègre et que les fraudes, violations et irrégularités sont traitées avec fermeté", développent Jérôme Aass (médiateur francophone) et David Baele (médiateur néerlandophone).