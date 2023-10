Le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet s'est fait voler... son vélo: "Je croise les doigts pour le récupérer"

"Se faire voler son vélo, c’est le cauchemar de toute cycliste, car on sait que ça peut arriver à tout le monde…", confie-t-il, comme relaté par nos confrères de Sudinfo. "Ce n’est qu’un nouveau rappel que le vol de vélo est un fléau, auquel il faut s’attaquer sérieusement, parce que cela peut décourager les cyclistes quotidiens", ajoute-t-il, persistant à dire que le vélo est la meilleure manière de se déplacer dans la capitale.

Mauvaise fin de journée pour Georges Gilkinet, le ministre fédéral de la Mobilité. Alors qu'il sortait d'une soirée de travail au Parlement, l'écologiste a eu la désagréable surprise de constater que son vélo, bien accroché pourtant, n'était plus à sa place.

Le ministre explique avoir porté plainte à la suite du larcin dont il a été victime. Il souhaite également mettre en place un registre central de vélos nommé "My Bike", qui permettra d'enregistrer son vélo dans une base de données et de l'identifier plus rapidement.

Cependant, il ne baisse pas les bras et espère récupérer sa bécane rapidement. "Je croise les doigts pour récupérer celui qui m’accompagne depuis trois ans", dit-il.