Le nouveau corps de sécurisation du port d'Anvers recherche 70 agents de sécurité

Il y a quelques mois, la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V), avait annoncé renforcer la police de la navigation anversoise afin de mieux lutter contre la criminalité organisée liée à la drogue. La création de ce nouveau corps s'inscrit dans ce cadre.

"Celui-ci comptera 70 agents de sécurisation, sept inspecteurs, huit inspecteurs principaux et un commissaire. Ils auront pour mission d'assurer la sécurité de l'ensemble de la zone portuaire, à savoir effectuer des patrouilles ciblées et assurer une présence visible sur les lieux", explique la porte-parole de la police, An Berger.