Le nouvel accord dento-mutualiste 2024-2025 élargira l'accès aux soins dentaires

Les mutualités et les organisations professionnelles des dentistes se sont entendues sur l'accord dento-mutualiste 2024-2025, qui prévoit d'élargir l'accès aux soins dentaires à "une grande partie de la population", a rapporté jeudi soir Solidaris dans un communiqué. Les parties ont réussi à se mettre d'accord sur la répartition du budget alloué pour "financer de nouvelles initiatives", soit 64,9 millions d'euros.

Dans cet accord, "quelque 44 millions d'euros sont consacrés à un meilleur remboursement des soins dentaires pour les patients", est-il spécifié dans le communiqué. "L'accès aux soins dentaires préventifs est élargi à une plus grande partie de la population via l'allongement de la limite d'âge de 60 à 65 ans pour bénéficier du remboursement de l'examen buccal parodontal et du nettoyage sous-gingival." Pas moins de 26,2 millions d'euros serviront, en outre, à mieux rembourser les prothèses amovibles.

"Il s'agit d'un très bon texte qui contient des avancées significatives en matière d'accessibilité aux soins bucco-dentaires dans notre pays", s'est réjoui le secrétaire général de Solidaris, Jean-Pascal Labille.