Le Parlement germanophone approuve le budget 2024, en déficit de 35,2 millions d'euros

Au terme de quatre soirées consacrées aux discussions concernant le budget 2024, le Parlement a approuvé, sans surprise majorité contre opposition (avec 13 voix pour, 10 contre et une abstention), le projet de décret proposé par le gouvernement.

Avant de passer au vote, les députés ont discuté, jeudi soir, de l'enseignement, de la formation et de la garde d'enfants.

Si au vu des résultats de l'enquête PISA, les élus n'ont pu que constater la diminution du niveau scolaire, les partis d'opposition ont, tous, imputé ce recul à la politique en matière d'enseignement. "Depuis 2004 et l'arrivée d'Oliver Paasch et son parti ProDG à la tête de l'enseignement, les réformes se sont succédés et le niveau scolaire n'a eu de cesse de diminuer", a accusé Colin Kraft du CSP.