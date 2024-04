Le parlement wallon aura lui aussi son registre des représentants d'intérêt

Pour la dernière séance plénière de la législature, les parlementaires wallons se sont penchés, vendredi, sur une proposition de modification du règlement de l'assemblée prévoyant la mise en place d'un registre des représentants d'intérêt. Dans le collimateur des députés: les organismes et personnes menant des activités destinées à influer directement ou indirectement sur l'élaboration ou la mise en œuvre des politiques et sur les processus de décision du parlement.

Le texte, qui vise à contrôler l'activité des lobbies, a été approuvé à l'unanimité.

Concrètement, les personnes représentant certains types d'organismes devront signer ce registre d'intérêt et devront déclarer, dans le cadre de leur relation avec le parlement, leur appartenance aux organismes concernés. Sont visés les cabinets de consultants spécialisés, les cabinets d'avocats, les groupements professionnels et associations syndicales, les organisations représentant des églises et des communautés religieuses ainsi que les organisations représentant des autorités locales et régionales ainsi que d'autres entités publiques ou mixtes.