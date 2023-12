Le patronat enjoint au fédéral de se pourvoir en cassation

Plusieurs organisations patronales demandent au gouvernement fédéral de se pourvoir en cassation dans le procès dit de l'"affaire climat". La FEB, BECI, l'UWE et le VOKA s'adressent au Premier ministre dans une lettre ouverte plaidant pour que la politique en matière de climat ne devienne pas "une question de politique judiciaire".

La cour d'appel de Bruxelles a rendu fin novembre un arrêt dans lequel elle juge que l'État belge, la Région flamande et la Région bruxelloise ont violé deux articles de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et commis une faute en n'ayant pas suffisamment réduit les émissions de gaz à effet de serre (GES) de la Belgique en 2020. La cour leur enjoint de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% en 2030 par rapport à 1990, année de référence.

"En tant que représentants de l'industrie, nous souhaitons exprimer nos sincères préoccupations concernant cet arrêt", indiquent les signataires dans la missive.