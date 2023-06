Le pont du Jubilé, fleuron du patrimoine ferrovaire, sera bientôt complètement réhabilité

Le pont du Jubilé qui surplombe le parc de Tour & Taxis, à Bruxelles se prépare à subir une vaste opération de restauration-rénovation destinée à lui rendre sa pleine capacité de support à la mobilité de tous les modes et son lustre patrimonial d'antan.

En vertu d'un accord de coopération conclu en 2021 pour assurer la sauvegarde de ce pont en piteux état, la Région bruxelloise et la SNCB se partageront le financement des 8 millions d'euros de travaux nécessaires, a précisé M. Smet, dans un communiqué.

Le secrétaire d'État bruxellois à l'Urbanisme et au Patrimoine, Pascal Smet (Vooruit), a annoncé mercredi la délivrance du permis d'urbanisme pour la rénovation complète de l'ouvrage d'art qui surplombe le parc de Tour & Taxis.

Concrètement, le projet de rénovation prévoit de maintenir le pont et sa structure, dans un esprit d'adaptation aux usages contemporains, mais aussi de conservation patrimoniale. Les éléments visuellement importants qui ont disparu au fil du temps seront réintégrés de manière contemporaine.

Le tablier principal du pont, d'une longueur de 80 m, sera remplacé par un nouveau tablier structurel constitué d'une dalle métallique.

Un espace propre à chaque mode renforcera la sécurité et le confort de tous les usagers du pont. La circulation automobile se fera à double sens sur la partie centrale. De part et d'autre de la voirie, une piste cyclable unidirectionnelle séparée de 2,10 m est prévue et un large trottoir en revêtement en bois sera aménagé.