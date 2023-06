71, Grand Piège, Starmaker et Benjamin Maréchal : tout ce qui vous attend prochainement sur RTL

La rentrée de RTL Belgium a été annoncée ce mercredi 14 juin. On vous dit tout !

La rentrée de septembre se prépare déjà chez RTL. Après l'annonce de l'arrivée de Martin Buxant au pôle politique et économique de RTL info, des nouveaux programmes de divertissement arrivent eux aussi. Selon Guillaume Collard, CEO RTL Belgium, "On est là, on est bien là ! Depuis le lancement de notre nouveau plan stratégique dont j'ai donné l'impulsion en septembre, nous avons massivement investi dans plusieurs domaines (...) toutes nos activités servent à divertir, informer, rassembler et ont pour seule ambition de créer et diffuser les contenus préférés des Belges francophones". Voici un aperçu (non-exhaustif !) de ce qui vous attend dès septembre : Du changement pour le 71 Vous connaissez évidemment bien le jeu emblématique présenté par Jean-Michel Zecca : un candidat seul face à 70 adversaires. Un candidat unique affronte un public en studio. Pour gagner, il doit avoir éliminé la totalité du public à la fin des 10 questions. Eh bien, après 20 ans et plus de 500 émissions, le 71 fait peau neuve :

- Un tout nouveau plateau, sans doute le plus beau, réalisé par un expert des plateaux TV, qui a déjà œuvré de nombreuses fois en France ; - Une toute nouvelle règle qui changera le cours de chaque partie ! ; - Et enfin, après 3 ans d'absence et d'attente, le grand retour des candidats en présentiel, un mur plus vivant que jamais ! Nouveaux jeux et saisons inédites

RTL vous gâte et vous offre un tout nouveau programme inédit. "Le Grand Piège: jusq'où iriez vous ?" est un vrai renouveau dans le genre des caméras cachées. Le pitch : des candidats sont recrutés secrètement pour tendre toute une série de pièges à l'un de leurs proches. Et cela, sans la moindre préparation. S'ils acceptent de participer, ils devront suivre à la lettre les instructions données via l'oreillette par un duo composé d'un animateur et d'une célébrité depuis un centre de contrôle. Une autre nouveauté va venir compléter la grille des programmes RTL, "Starmaker: Dans les pas d'une étoile". Des chanteurs de tout le pays vont venir participer à un grand concours de chant. Leur but : délivrer une performance vocale qui ressemble à s'y méprendre à celles des plus grands artistes francophones et internationaux. Dans les émissions déjà connues du public : les nouvelles saisons de "Le Dilemme" ainsi qu'"Une famille en Or", présenté par Camille Combal, qui débarque sur la chaîne. Un nouveau magazine d'information présenté par Benjamin Maréchal

Benjamin Maréchal présentera un nouveau magazine d'information dès la rentrée. Ce nouveau rendez-vous traitera de thématiques en lien avec la consommation et l'argent. Ce magazine sera déployé sur l'ensemble des médias RTL. Sans oublier que nous sommes également présents sur RTL play avec du contenu exclusif avec l'émission Casse Cash, spin off de Cache Cash. Un binôme de deux influenceurs est enfermé dans une rage room, avec un temps limité.