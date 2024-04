Le profil des candidats flamands à la Chambre vieillit

En 1987, la moyenne d'âge était de 40,4 ans, selon cette analyse de l'Institut de gouvernance publique (Instituut voor de Overheid). Cet organe de l'université catholique de Louvain (KU Leuven) a examiné les profils de plus de 10.000 candidats des listes CVP/CD&V, PVV/VLD/Open Vld, SP/sp.a/Vooruit, Agalev/Groen, Vlaams Blok/Belang et VU/VU-ID/N-VA. Pour le PVDA (PTB), les données se limitent aux scrutins depuis 2014.

Ce sont surtout les profils féminins qui accentuent le critère d'âge: pour la première fois, la moyenne d'âge des candidates (47,8 ans) dépasse celle des candidats (46,4 ans), au nord du pays. Il y a en outre, et pour la première fois également depuis 1987, davantage candidats "plus âgés" (c'est-à-dire de plus de 61 ans) que de "plus jeunes" (les 18-30 ans): ils sont 15,8% pour les premiers, 13,2% pour les seconds.