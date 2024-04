Le projet de Quartier du Futur de la Défense à Charleroi connaît un coup d'accélérateur

Le projet de Quartier du Futur de la Défense à Charleroi a connu un coup d'accélérateur lors du conseil des ministres de vendredi. Ce dernier a approuvé la convention liant la Défense à la Société de reconversion des sites industriels de Charleroi (Soresic) qui permettra d'initier les processus de passation de marchés publics pour l'étude et la construction du futur quartier sur le site de la Porte Ouest à Charleroi.

Les premiers "Quartiers du futur" développés par la Défense devraient voir le jour à Grammont (Flandre orientale) et Charleroi (Hainaut). Ils visent à rééquilibrer la présence militaire sur le territoire belge, en l'ancrant dans des zones où la Défense est peu ou pas présente et avec un potentiel de mise à l'emploi élevé.

La convention engageante vise à formaliser par le détail l'engagement de la Soresic de fournir un terrain prêt à bâtir, et l'engagement de la Défense d'acheter les parcelles.

Le concept prévoit d'importantes synergies entre le monde militaire et le monde civil au travers de plusieurs types de coopération. La Défense pourrait par exemple s'implanter dans des bâtiments utilisés par des tiers afin de favoriser le partage d'expériences et de connaissance avec la société civile.

C'est déjà le cas depuis deux semaines à Charleroi avec l'implantation d'une "Cyber Defense Factory" dans les locaux de A6K-E6K, un écosystème qui rassemble start-ups, industries, acteurs académiques, centres de recherche et de formation. La Défense, en plein développement de sa future 5e composante baptisée "Cyber Command" et dédiée à la cybersécurité, souhaite se nourrir du vivier de talents et de profils qui éclosent dans des lieux tels que A6K-E6K.